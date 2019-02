«L’âme à la tendresse» entre au Panthéon

Photo: Office national du film

L’année de la redécouverte de l’héritage incandescent de Pauline Julien se poursuit. Le Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens a annoncé l’intronisation de L’âme à la tendresse. La belle immortelle signée Pauline Julien et François Dompierre entrera au Panthéon le 21 février sur la scène du théâtre Outremont avant le spectacle La Renarde, sur les traces de Pauline Julien. La chanson emblématique a pris forme rapidement, et tout naturellement, se souvient Dompierre. « C’est ça, une bonne chanson. L’osmose entre ce que Pauline raconte et l’air qui l’accompagne est parfaite. Il ne servait à rien de la travailler pendant des heures. On se faisait confiance. »