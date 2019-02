Montréal, Elizabeth Shepherd

Il y a ici autant d’angles de vue sur Montréal qu’il y a de chansons : la trame narrative de ce sixième album de l’auteure-compositrice-interprète Elizabeth Shepherd suit le fil d’entretiens qu’elle a eus avec des Montréalais rencontrés au hasard des jours. Anecdotes et fragments de vie ancrent ainsi ce projet au coeur de la ville, révèlent de petites histoires (bilingues) cachées dans la grande. Voilà pour les mots. Musicalement, la chanteuse et claviériste poursuit son travail d’exploration d’un jazz-pop aérien, soutenu par des grooves délicats, un fin travail d’arrangement, un solide groupe (notamment Rémi-Jean LeBlanc et Jacques Kuba-Séguin), des harmonies riches. L’art de Shepherd est fait de subtilité, de précision, d’exploration : Montréal souligne tout cela, sans redite nulle part. En spectacle (avec le matériel vidéo qui accompagne le projet) samedi au Ministère (Montréal) et le 19 février à Québec.



Montréal ★★★ 1/2 Jazz pop Elizabeth Shepherd, Pinwheel Music