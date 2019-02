23 +, Nate Husser

Avec 23 +, le rappeur de la Petite-Bourgogne Nate Husser (The Posterz) boucle une trilogie inspirée par son parcours du combattant de rappeur anglo-québécois, entamée l’été dernier avec Minus 23 et poursuivie en octobre avec °6. Ce nouvel EP de trois chansons, le meilleur de la série, sera ainsi considéré dans son ensemble : plus raffiné que les deux autres, qui ont toutefois chacun le mérite de lui permettre de faire l’étalage de son impressionnant talent d’interprète. Les trois nouvelles, réalisées par le compositeur Heartflelt (Tim Buron), amènent le MC à se retrancher dans des ambiances tamisées évoquant Project_001, la meilleure de son premier EP. La voix superbement polyvalente de Husser transmet l’urgence sur How You Feel, puis un désespoir certain sur l’enfumée Tunnel Vision. Trois titres sur lesquels Husser nourrit sa créativité et sa prosodie agile sur des rythmes se démarquant des productions des précédents chapitres, le dynamique °6 et sa fameuse Roofies, à l’imparable refrain accompagné de guitare électrique et les grooves trap plus conservateurs de Minus 23.



Écoutez Tunnel Vision

23 + ★★★ 1/2 Hip-hop Nate Husser, Cult Nation