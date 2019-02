Inspirations, Mélisande McNabney

À voir ou à entendre moult commentaires empressés avant même sa sortie, ce CD semble avoir suscité un engouement inhabituel au Québec pour le clavecin. Il est vrai que l’artiste a de quoi engendrer la curiosité : 3e Prix à Bruges en 2015, elle est la fille d’Isolde Lagacée, directrice de la salle Bourgie, descendante d’une lignée de musiciens, ses grands-parents étant Mireille et Bernard Lagacé, et sa tante Geneviève Soly. Le programme attire l’oreille par deux superbes plages uniques : des transcriptions de « Tendre amour » des Indes galantes et de l’air de la Folie de Platée de Rameau. Elles permettent au CD de se distinguer par rapport aux enregistrements dominants de Christophe Rousset (Decca 2000 et 2001), foisonnants et mobiles, à l’inimitable et impérieux raptus (Passacaille d’Armide de Lully, Chaconne D’Anglebert, 5e Suite de Forqueray). Le geste vif et un accord instrumental plus bas de Rousset se distinguent de la démarche creusée de la Québécoise, accentuée par une captation proche dans ce beau CD, personnel et réfléchi.

Melisande McNabney joue sa transcription de l'air de la Folie de Platée de Rameau