Weezer (Teal Album), Weezer

Les sagouins ! Y a-t-il geste plus punk ? Y a-t-il plus délinquants garnements que les vieillissants ados de Weezer ? Comme ça, pour le plaisir de faire ce qu’il ne faut pas faire, et pour tuer le temps jusqu’au prochain disque de matériel original, messieurs Cuomo, Bell, Wilson et Shriner se sont offert une salve de reprises anti-insolentes. Exprès. Revisiter l’Africa de Toto, symbole du commerce pop le plus lisse qui soit ? Oui. Et Take on Me de a-ha, à l’identique ? Oui. C’est tout juste s’ils flanquent du riff bien dégorgé sur leur crastillon, pour rester dans l’époque : les guitares grinçantes, c’est tout ce qui distingue leur Happy Together de l’originale des Turtles. Un quart de siècle après leur Buddy Holly (dont le clip parodiait la série Happy Days), nos gamins quasi cinquantenaires ne respectent vraiment rien : pensez, leurs vilaines versions sont méchamment jolies. Blasphématoires, quoi. En programme double avec les Pixies le 13 mars au Centre Bell, ça sent l’émeute.



Écoutez Africa

Weezer (Teal Album) ★★★ 1/2 Reprises Weezer, Warner