Guitare 2, Roger Beaudet

Si je dis « as guitariste de surf rock instrumental québécois », qui vous vient en tête ? Arthur, des Jaguars, bien sûr. Feu Denis Champoux, des Mégatones. Il devrait y avoir aussi Roger Beaudet, qui fut le formidable guitar-slinger des Versatiles (et aussi des Sultans, au temps de Va t’en). Trouvez le vinyle de 1964, avec sa fabuleuse photo de pochette (le groupe derrière les instruments et les amplis), ou alors le CD paru en 1999. Ou mieux : allez voir Roger jouer de la guitare avec les Nouveaux Versatiles. Et sur place, achetez cet album sans âge et sans prétention, fait sans grands moyens, mais où le doigté sur le manche de sa Fender, le maniement du twang bar servent encore idéalement le vaste répertoire du genre, le meilleur d’ailleurs (Apache, Guitar Boogie Shuffle) et le meilleur d’ici (Marisa, Mer morte). Toutes sont données à la manière douce de Roger, plus près d’un Hank Marvin que d’un Link Wray. Tendre efficacité. Effet intemporel.

Roger Beaudet - Cha La La