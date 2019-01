Décès d’un baryton et grand professeur, Sanford Sylvan

Sanford Sylvan est décédé mardi à l’âge de 66 ans. Ce baryton était connu et apprécié à Montréal, où il avait intégré le corps professoral de l’école Schulich de McGill en 2007. Ses élèves les plus réputés sont Philippe Sly et Gordon Bintner. Sylvan, qui enseignait aussi à la Juilliard School of Music de New York, avait eu une belle carrière, se faisant connaître à travers les mises en scène de Peter Sellars des Noces de Figaro et de Così fan tutte. Il avait aussi créé le rôle de Chou En-Lai dans Nixon en Chine de John Adams.