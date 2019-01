David Daniels arrêté

Le célèbre contre-ténor David Daniels et son époux, le chef Scott Walters, ont été arrêtés mardi au Michigan et sont en détention dans le cadre de l’accusation de viol déposée par un baryton dénommé Samuel Schultz. L’affaire, qui remonte à 2010 à Houston, a éclaté publiquement dans les médias en août dernier. L’avocat de Daniels et Walters, Matt Hennessy, conteste les accusations et allègue des relations consensuelles. Daniels et Walters risquent une extradition au Texas. David Daniels est aussi en congé de l’Université du Michigan, où plusieurs allégations sont en cours d’examen. Une poursuite déposée par un étudiant, Andrew Lipian, le 24 octobre contre Daniels et l’Université a entraîné le dépôt d’une contre-poursuite de Daniels le 14 décembre. Vedette internationale, David Daniels s’est produit ici avec Les Violons du Roy dans le cadre de leur 25e anniversaire en 2009, notamment à Carnegie Hall.