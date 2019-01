Jean Guillou: l’orgue, le cosmos, l’éternité

L’organiste, compositeur et improvisateur français Jean Guillou est décédé samedi à l’âge de 88 ans, a annoncé son épouse à l’Agence France Presse (AFP). Titulaire du grand orgue de l’église Saint-Eustache à Paris pendant près d’un demi-siècle, Guillou est le plus grand visionnaire de cet instrument de ces cinquante dernières années.

L’homme rêvait d’envoyer des orgues dans l’espace. C’est ce qui nous reste en mémoire d’une entrevue que Jean Guillou avait accordée au magazine musical Répertoire il y a une vingtaine d’années. L’image est à peine caricaturale, car Guillou était un personnage cosmique pour lequel le qualificatif « plus grand que nature » semblait avoir été inventé.

Jean Guillou avait visité Montréal en 2015 et s’était produit, à 85 ans sur le grand orgue Pierre-Béique de la Maison symphonique. Il formait un couple inséparable avec son épouse Suzanne, qui nous avait donné l’une des clés de son art : « Son idée essentielle est que les jeux ne doivent pas être mêlés, mais chaque jeu est un soliste et ces solistes s’opposent. » On peut voir dans cette simple explication une clé du dramatisme conflictuel des oeuvres de Guillou compositeur, documentées dès ses légendaires premiers enregistrements Philips des années 60.

Suzanne Guillou s’est confiée à l’AFP, dimanche : « Il était très vif jusqu’au bout, très lucide. Il ne vivait que pour la musique. Il s’inquiétait pour ses concerts qui étaient programmés jusqu’en 2020 », a-t-elle déclaré. L’organiste devait notamment se produire en Italie le 15 février prochain, nous apprend l’agence de presse.

Né à Angers, en 1930, Guillou, au Conservatoire de Paris fut le disciple des plus grands : orgue avec Marcel Dupré, harmonie avec Maurice Duruflé et analyse avec Olivier Messiaen. Il fut lui-même un professeur très apprécié. Non seulement organiste, Guillou fut aussi un compositeur un transcripteur pour orgue d’oeuvres orchestrales (poèmes symphoniques de Liszt, Tableaux d’une exposition de Moussorgski, enregistrés pour Dorian et joués à Montréal) et un improvisateur d’exception.

En entrevue avec Le Devoir, en 2015, Guillou se défendait d’être un chercheur. « Si l’on cherche, on n’est pas compositeur. Être compositeur, c’est avoir dans la tête une musique avant d’écrire. Si on se demande ce qu’on va écrire, autant ne pas commencer ! ».

L’une des quêtes de Jean Guillou, depuis plusieurs décennies, était de faire sortir l’orgue des églises. « La présence de l’orgue dans les salles de concert n’est pas un mouvement contre l’église ; c’est un moyen de faire vivre le plus riche des instruments », disait-il.

Jean Guillou était un idéaliste et un visionnaire.