Des pianos et des écrans

Le concert de Louis Lortie et de sa partenaire musicale Hélène Mercier, qui, d’après nos informations, lui fera faux bond pour enregistrer un disque en duo avec Alain Lefèvre chez Warner Classics, avait tout, jeudi soir, d’une soirée mondaine à en juger par l’aréopage de personnalités.

L’atmosphère était, il faut l’avouer, aussi un peu guindée sur une scène cernée par un dispositif nourri de caméras miniaturisées et pilotées à distance de la société audiovisuelle ProdCan pour une diffusion non encore précisée. Parlant d’écrans : l’attention des pianistes était très focalisée sur les tablettes sur lesquelles ils voyaient défiler les partitions. La lettre de ces partitions a été très honorablement rendue. À l’occasion, nous aimerions revoir la vidéo de la soirée en espérant dénicher, ça ou là, davantage que du consciencieux pianisme.

Difficile équilibre

La Barcarolle ouvrant la 1ere Suite de Rachmaninov formait un début de concert redoutable, car elle repose sur la légèreté diaphane de guirlandes de notes dans l’aigu. Cette 1re Suite de Rachmaninov attirait surtout l’attention sur une redoutable difficulté de la discipline : l’assortiment des deux pianos.

Jeudi soir, la société Piano Héritage avait prêté un Bösendorfer et un Yamaha CFX. Pendant la 1re partie, le Yamaha joué par Hélène Mercier sonnait très métallique, face à un Bösendorfer bien plus en rondeur. De manière assez fascinante, après la pause, soit à la suite d’un réglage, soit du fait de la technique de Louis Lortie, l’hiatus s’est estompé et l’appariement sonore fut splendide. Hélène Mercier au Bösendorfer et Louis Lortie au Yamaha était une formule gagnante en matière de balance et de couleurs.

L’interaction entre les artistes, un peu raide dans Rachmaninov, s’est développée dans Arenski. Un léger excès de pédale noyait la carrure de la Polonaise, la composition d’Arenski étant jouée comme une « grande oeuvre », alors que l’esprit du duo Genova-Dimitrov (CPO) est beaucoup plus celui d’une musique de salon (cf. la Valse).

La seconde partie associait La mer de Debussy et les Danses symphoniques de Rachmaninov. Pour La mer, le programme annonçait la version à quatre mains. La notice qui ne parlait que de Rachmaninov ne nous a pas éclairés à ce sujet. Il existe en effet une transcription pour piano à quatre mains de Debussy éditée en 1905, mais aussi une transcription pour deux pianos et quatre mains, éditée en 1909 (à cela s’ajoute une transcription pour deux pianos et six mains d’André Caplet). Il m’a semblé que c’était bel et bien la partition de 1905, mais jouée sur deux pianos, que nous avons entendue. Si le concert montréalais avait été à la fin d’une tournée, nous aurions sans doute eu davantage de liberté et de souplesse.

Quant aux Danses symphoniques, oeuvre étrange et déconcertante, comme le disait Louis Lortie en entrevue. Oeuvre sauvage et morbide, dont on aurait aimé percevoir la sauvagerie, la détresse et la morbidité. Mais, là aussi, Lortie avait raison, on entend cette version si rarement que le public ne pouvait être qu’aux anges. Il a été récompensé avec un généreux Ravel en bis. Ceux qui ont été subjugués et souhaiteraient aller plus loin pourront écouter Ax-Bronfman, Argerich-Rabinovitch et, par-dessus tout, Argerich-Economou (DG), irrépressible vortex infernal.