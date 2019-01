Northern South Vol. 2, Whitehorse Six

Ils ont vraiment la manière calorifère, nos tourtereaux ontariens préférés. Pour vous décongeler la congère vite fait en ces jours frettes et blancs, y a pas plus indiqué que ce minialbum de blues sudoripare. Baby What You Want Me to Do, pourtant bien servie de Jimmy Reed à Elvis, trouve ici sa version la plus dangereusement collée serrée : ces harmonies d’édredon détrempé, cette guitare en rut de Luke Doucet, ça frictionne l’épiderme pas à peu près. Dans le même mouvement, en plus violent, la Baby, Scratch my Back de Slim Harpo fait plus qu’égratigner : la voix à la fois lascive et acérée de Melissa McClelland lacère. Arrivés à l’explicite I Just Wanna Make Love to You de Howlin’ Wolf, on est pas mal plus dans le passage à l’acte que dans l’intention : le riff, l’interprétation en « call and response » réciproque, tout rentre dedans. Et John The Revelator là-dedans ? Et St-James Infirmary ? C’est pas de l’appropriation culturelle, c’est de l’appropriation corporelle.



Écoutez Baby, What You Want Me To Do

Northern South Vol. 2 ★★★★ Racines Whitehorse Six, Shooter Records