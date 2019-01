La Musica Popular de Verdun, Clay Friends

Près de deux ans après la parution de son premier album (Conformopolils), le jam band montréalais réapparaît avec un mini-album de six chansons estivales, insouciantes et inoffensives. Le quintette mené par le chanteur Mike Clay distille avec la même douce désinvolture son métissage de pop, soul, rap, reggae, funk et rythmes latins, sans toutefois donner signe que l’innovation est un moteur pour lui. Encore les mêmes textes faciles et les mélodies sans grand relief, heureusement servis par des orchestrations lumineuses et une joie de vivre contagieuse. Le groupe Clay Friends semble à son meilleur lorsqu’il lorgne du côté reggae sur Cocomo, gagne des points sur sa collaboration avec Fouki (Undercover), alors que les rythmiques funk dansantes et appuyées de OMG et Name on It ont le mérite de brasser la cage d’un groupe porté vers les grooves coulants. Reste que l’expérience Clay Friends demeure encore plus efficace sur scène qu’en studio ; ça tombe bien, le groupe offrira un concert-lancement au Ministère le 30 janvier.



Écoutez Undercover (feat. FouKi)

La Musica Popular de Verdun ★★★ Funk Clay Friends, Indépendant