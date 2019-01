L’opéra des opéras, Hervé Niquet

En faisant incarner par Karine Deshayes, Katherine Watson et Reinoud Van Mechelen une princesse, une reine magicienne et un prince, Hervé Niquet et Benoît Dratwicki, directeur du Centre de musique baroque de Versailles, ont composé une sorte de suite lyrique géante à partir d’oeuvres de l’époque de Louis XIV. La nature des personnages de la trame imaginaire tissée autour de l’assemblage explique la présence saugrenue des protagonistes de la série Ma sorcière bien-aimée. Cet Opéra des opéras, conçu à partir de l’idée d’une requête de « Ballet des ballets » adressée par Louis XIV à Lully, fête conjointement les 30 ans du Concert spirituel et du Centre de musique baroque. L’idée est remarquable puisque, comme le note Benoît Dratwicki : « Le voisinage de toutes ces pages témoigne de la permanence et de la cohérence du style français imaginé par Lully et cultivé pendant plus de 100 ans par cinq générations de compositeurs. » C’est ce voyage fascinant et fastueux qui nous est offert d’une érudite et brillante manière.



L’opéra des opéras ★★★★ 1/2 Classique Le Concert spirituel, Hervé Niquet, Alpha 442