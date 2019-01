«Le seul intérêt de parler de l’intime, c’est l’universel», selon le chanteur -M

Après deux aventures collectives un peu en marge de son parcours entamé il y a déjà plus de 20 ans, le chanteur français Matthieu Chedid, alias -M-, lance ce vendredi un sixième disque studio. Lettre infinie prend des allures de chapelet de missives intimes destinées à des proches, mais où il veut que l’auditeur trouve sa place.

« J’avais besoin de me retrouver un peu avec moi-même », lance de sa voix timide le chanteur, évoquant au bout du fil le disque et la tournée faits avec son père, son frère et sa soeur en 2015 ainsi que le projet Lamomali, mené avec les Maliens Toumani et Sidiki Diabaté.

Lettre infinie est donc un double retour pour Chedid : à son dansant et coloré personnage de -M- et à la source de son inspiration dans l’intime, dont il s’est souvent abreuvé dans le passé. Mais ici, le doué guitariste écrit presque nommément à ses proches, à sa femme Loïca, à sa fille Billie, à son ami Raphaël Hamburger, le fils de Michel Berger et France Gall. Même le chat Happy a droit à son titre aux allures de carpe diem.

« Je ne pensais pas à ma petite vie. Le seul intérêt de parler de l’intime, c’est l’universel, souligne Chedid. Je me suis rendu compte que, dans les chansons que j’aime, ce sont les petits détails intimes qui font que la chanson est universelle, car c’est ça qui nous ressemble. »

L’approche est aussi « onirique et poétique », précise le chanteur, ce qui permet « de se livrer, mais de rester aussi pudique. Il faut dire les choses et être protecteur à la fois ».

En écrivant ces chansons-lettres, Chedid s’est aussi rendu compte qu’on y dit plus facilement les choses que dans la vraie vie, « que ce filtre, ce masque de -M- permet de dire des choses que Matthieu ne pourrait pas ».

Famille et alchimie

La famille, autant dans le sens premier que dans le sens large du terme, est aussi en trame de Lettre infinie — une référence entre autres à la lettre « M » et à « l’être infini ». Matthieu Chedid attend par ailleurs un deuxième enfant, lui qui a déjà une fille de presque 17 ans, Billie, qui chante sur la plupart des chansons du disque.

« C’est vrai que cet album marque une nouvelle naissance, je suis à la veille d’être père une deuxième fois. C’est pas encore fait, mais ça pourrait arriver dans une heure, dans quelques jours… et c’est sûr que c’est le vrai événement dans ma vie. Lettre infinie, c’est aussi ça, c’est la transmission, c’est la nouvelle personne qui arrive, qui crée la continuité, la lignée, et c’est certain que ça marque. Comme à l’époque de Qui de nous deux, qui était un album rose pour ma fille. Là, c’est un album un peu plus bleuté, si vous voyez ce que je veux dire. »

Cette idée de passage, et surtout de faire pont entre des époques et des sonorités différentes, est au centre de Lettre infinie. En entrevue, -M- évoque l’alchimie, et des textes de l’album reprennent l’idée de la métamorphose. Un coup d’oeil à l’équipe de production du disque montre aussi que le créateur a travaillé avec plusieurs de ses anciens collaborateurs, mais aussi avec du sang neuf, comme Thomas Bangalter, de Daft Punk, qui insuffle du funk dans l’album.

« L’alchimie, c’est le grand art, c’est l’art royal, celui de fusionner. Mon studio, je l’appelle le Labo M, en deux mots, mais c’est l’idée de « la bohème », de la créativité. Mais c’est l’idée aussi de mélanger les styles, mélanger Coluche et Prince, mélanger la musique malienne avec le disco-funk. Ce qui m’amuse, c’est de faire des expériences. Et l’alchimiste, c’est un peu ça, c’est l’expérimentateur dans son laboratoire, qui fait des petites inventions comme ça. »

Visiblement, -M- n’est pas amer, cynique ou blasé par son travail. Même s’il dit approcher son métier comme un artisan, il avoue que ses affaires vont rondement, et qu’en prime, il n’a pas vraiment de patron qui lui dit quoi faire. « Je suis dans la gratitude permanente de ce que je vis. Je remets tout à zéro chaque fois, et chaque album est aussi important que le premier. C’est toujours le début de quelque chose de toute façon. »

Une fois le disque lancé, c’est dans la tournée que Chedid se lancera. Le musicien est en ce moment en pleine répétition. « C’est encore un peu secret, hésite-t-il. Je vais proposer quelque chose de nouveau encore, qui va rappeler mes débuts. Je vais avoir des joujoux un peu étonnants, et je vais être un peu seul sur scène. » Comment ça, seul ? « J’ai trouvé une solution pour que je sois un groupe à moi tout seul. »

Quand il disait qu’il voulait se retrouver avec lui-même…