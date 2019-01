Forte présence asiatique à Violon 2019

Le Concours musical international de Montréal a dévoilé la liste de ses 24 candidats pour son édition 2019 dotée de plus de 150 000 $ en prix et bourses. Outre cinq candidats et candidates de Corée et du Japon, le contingent principal vient des États-Unis (Zachary Brandon, Stella Chen, Elli Choi, Stephen Kim, Anna Lee, Hannah Tarley, Hao Zhou). Aucun Canadien n’est sélectionné et la participation des pays de l’Europe de l’Est est en forte chute, avec un Ukrainien, une Tchèque et une Lettone. Fedor Rudin, qui concourt pour la France et la Russie, mais est établi de longue date en France, en sera à sa troisième participation, après 2013 et 2016.