Vieux sons pour oreilles fraîches

Froid, pas froid, on y va : la 13e édition de l’Igloofest démarre jeudi soir avec les performances des DJ français Polo Pan et celles des Québécois Robert Robert et Mighty Kat, entre autres artistes invités à rythmer la fête sur les quais du Vieux-Port. Suivront la star de l’EDM Diplo, vendredi, puis samedi les excellentes recrues Clickbait, duo de musiciennes et DJ montréalaises qui se produiront pour la première fois sur le grand plancher de danse hivernal : « Nous sommes tellement nerveuses… et excitées ! » reconnaissent-elles à l’unisson.

Mairin a grandi à Montréal, Maddi est originaire du Maine. Toutes deux nées à la fin des années 1990, elles défendent les sons de la scène rave anglaise, en vogue avant qu’elles-mêmes soient nées. Dans des clubs, des lofts cachés ou sur les ondes des webradios n10.as (basée à Montréal) et HalfMoonBK.com (de Brooklyn), où elles réalisent des émissions bimensuelles, elles malaxent avec finesse et un penchant pour les mélodies planantes le jungle, l’intelligent dance music, le house selon la tradition de Chicago et le bon vieux techno coloré, le tout avec une touche de trap et de bass music contemporains.

« Nous nous sommes rencontrées dans un parc, ici à Montréal, il y a presque deux ans. Nous sommes vite devenues amies. On a découvert qu’on aimait les mêmes styles de musique et qu’on apprenait toutes deux à mixer — ce qui n’est encore pas si commun, des femmes qui s’intéressent au DJing », raconte Mairin, qui poursuit un diplôme universitaire en études culturelles. Maddi est venue étudier les sciences informatiques à l’Université Concordia et a cofondé les soirées Bubblebath.

Avec leur approche fusionnelle du travail du DJ — l’une poussant une chanson après l’autre « parce que c’est ce qui fonctionne le mieux entre nous et parce qu’on aime nous étonner nous-mêmes », explique Maddi — et la manière par laquelle elles revalorisent le répertoire électronique d’il y a vingt ou vingt-cinq ans, les deux musiciennes incarnent les tendances musicales de la scène nocturne montréalaise qui remet en contexte les classiques d’alors écoutés avec des oreilles fraîches, sans une once de nostalgie.

« La scène rave underground à Montréal tend à se diriger vers des rythmiques rapides et saccadées, semblables au son hardcore des années 1990, et semble s’éloigner un moment du son house et disco qui a toujours été important ici », estime la DJ, qui donne en exemple le travail de la productrice vancouvéroise D. Tiffany et celui de la toute jeune étiquette montréalaise NAFF Recordings, dont les premières parutions s’écoutent comme un hommage aux immortelles de 808 State, Phuture, A Guy Called Gerald et autres héros de l’époque acid house.

Chacun son Igloo

La première de Clickbait à l’Igloofest samedi ne pouvait mieux tomber, se réjouit Mairin : « On joue avant [le Montréalais] Jacques Greene et [le Britannique] Four Tet ! Deux icônes ! » Le premier, producteur house de stature internationale, a lancé il y a quelques semaines l’excellent Fever Focus EP alors que le second, patron de l’étiquette Text, fait partie de l’élite des compositeurs, producteurs et remixeurs de la scène électronique anglaise. Clickbait ne tarit pas d’éloges non plus à l’endroit des Volvox, Taraval et Anabasine qui occuperont la (plus) petite scène voisine.

On s’attend évidemment à ce que le plus consensuel Diplo attire les foules aussi lors du premier des trois week-ends de l’Igloofest (sa performance aura lieu vendredi, précédée de celles de Nina Las Vegas et de la Montréalaise Shaydakiss), or les mélomanes en quête de plus de finesse seront prévenus de la visite de l’Allemand Skee Mask le 26 janvier, lui dont l’album Compro, paru l’an dernier, demeure encore cher à nos tympans — lesquels accepteront volontiers d’être rudoyés sur la scène principale le même soir alors que le vétéran compositeur et DJ techno Chris Liebing, Allemand lui aussi, reviendra nous terrasser.

Deux dernières suggestions locales, en terminant. L’auteure, compositrice, interprète, productrice et DJ Ryan Playground, dont le registre s’étend du hip-hop expérimental aux rythmiques techno, devrait présenter le matériel de son récent album le 31 janvier prochain. Le lendemain, 1er février, le collectif de compositeurs hip-hop/électro Planet Giza sortira ses grooves imparables pour réchauffer la foule massée au Vieux-Port.