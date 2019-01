Debussy au Metropolitan Opera: un style à inculquer

Yannick Nézet-Séguin dirigeait mardi soir son second spectacle de directeur musical du Metropolitan Opera de New York. Après la triomphale Traviata de Verdi, il ne s’agissait pas d’une nouvelle production de Pelléas et Mélisande mais de la reprise d’un spectacle monté par Jonathan Miller en 1995.

Le voyage de Montréal en valait-il la peine ? Oui, pour trois éléments : les débuts de Marie-Nicole Lemieux sur la scène new yorkaise (dans un rôle trop bref, hélas), l’alternance de couleurs diaphanes et de vraie densité et chair de la direction de Yannick Nézet-Séguin, ainsi que pour le répondant d’un orchestre glorieux.

Cette reprise de 2019 documente surtout idéalement le point de départ du chantier qui s’ouvre désormais pour que le directeur musical fasse du répertoire français au Metropolitan (hors Carmen et Samson et Dalila) autre chose qu’un parent pauvre, vaguement exotique, du répertoire lyrique.

Dans les vingt dernières années, l’association entre James Levine et Valery Gergiev a remis le répertoire russe à l’honneur à New York et offert des débouchés à des chanteurs russes. Il est temps que l’on entende au Metropolitan Opera de New York des représentations de Pelléas et Mélisande non pas avec une seule Marie-Nicole Lemieux sur scène mais avec cinq chanteurs de son niveau, qui maîtrisent le genre aussi intimement. Maîtriser un genre diffère fondamentalement de l’acte de réciter quelque chose après un apprentissage précautionneux. Le gouffre, mercredi, en termes de style, de dosage de la voix et d’intelligibilité du texte entre Marie-Nicole Lemieux et ses confrères sur scène était vertigineux.

Une question de style

Le cas n’est pas nouveau. Rappelons-nous Eric Owens, grand chanteur, plongé dans la poésie médiévale de L’amour de loin de Saariaho, défi inutile et contreproductif. Pourquoi ce type d’« expériences » se fait-il quand les choses se disent en français ? Il ne s’agit pas d’empêcher des talents de se frotter à des choses qui les dépassent, mais on ne fait pas ses armes sur la scène du Met !

Entre Isabel Leonard (Mélisande), Paul Appleby (Pelléas) et Kyle Ketelsen (Golaud), Ketelsen est le discret doué de la bande. Après une première scène crispée, il a enfilé de manière très décente les habits d’un Golaud plus nuancé qu’à l’habitude, individu dont la logique est bousculée et les sens sont perturbés par une Mélisande bien peu innocente.

Isabel Leonard charme le public, mais quel vide ! La première heure de l’opéra mène à quatre mots de son personnage : « Que je suis malheureuse ! ». Mais là, comble de platitude… On ne chante pas Pelléas et Mélisande en équilibrant placement de voix et attitudes. Les problématiques sont : quelle dosage de voix faut-il mettre dans tel mot et de quelles intentions doit-on habiter le texte tout en ne perdant pas le volume vocal face à un orchestre massif ?

Les solutions à ces problématiques échappent largement à Isabel Leonard et Paul Appleby, le passage des salles de répétition à la scène étant loin d’avoir été concluant. Mais Leonard, au moins, a la voix. Appleby, lui, est un Belmonte (Enlèvement au Sérail) dans ses bons jours et un Ottavio (Don Giovanni) dans ses moins bons. Qu’il ait été indisposé (ce qu’on nous a dit) ou pas (ce qu’il nous a semblé en coulisses, où il était éclatant de santé) nous avons eu le pire : notes craquées, manque de projection, insignifiance et faiblesse générale. De toutes manières on n’a jamais « upgradé » en Pelléas des gens qui incarnent ce cave d’Ottavio.

En ce qui concerne Furlanetto, l’activation des sous-titres anglais quand il répondait à Marie-Nicole Lemieux à l’acte I faisait grand bien au spectateur. Il a mieux paru dans l’acte final. Le jeune garçon A Jesse. Schopflocher en Yniold a été ardent et très convaincant.

Un autre regard sur les personnages

La production d’un Jonathan Miller toujours aussi intellectuel comporte de belles prémices : le décor tournant composé de hautes parois décaties dessinant un vieux manoir anglais, semble composer en même temps le labyrinthe de la psyché des protagonistes, où des objets recouverts de draps blancs symbolisent autant de secrets enfouis dans le passé.

Il manque l’eau, élément de Mélisande. On a espéré, un temps, voir ce défaut comblé par un leitmotive visuel autour d’éclairages dorés (alliance de Mélisande et de Pelléas, être de lumière pour elle). Mais la récurrence de cette teinte s’avère au final aléatoire. La direction d’acteurs et la caractérisation des personnages est plus intéressante : Mélisande est une fausse innocente, pas enfantine, qui sait provoquer et balancer ses cheveux au dessus du balcon pour déclencher le désir. Face à un Pelléas plus pantin et à un Golaud moins fruste qu’ailleurs, Arkel s’érige en arbitre acariâtre, garant des règles du château, plus qu’en vieux sage.

En fait, le spectacle se dégonfle un peu et se rigidifie à mesure que la musique sous la baguette de Nézet-Séguin s’émancipe, se colore et se déploie. Le chef montre la voie de la souplesse nécessaire à cette musique. Il ne fait heureusement pas de trop concessions aux limites de ses interprètes.

Heureusement, car Debussy n’est pas une musique de compromis. L’un des défis du chef sera donc de faire prendre le français et le répertoire français autant au sérieux que l’allemand et l’italien dans cette institution. Mais on vient de très loin. Dans les années 80, le Met mobilisait encore Manuel Rosenthal, Régine Crespin et la francophile Jessye Norman pour présenter Dialogues des carmélites de Poulenc… en anglais. Au moins, au printemps, le nouveau directeur dirigera une version française. La route sera longue, car le public, aussi, devra être convaincu.