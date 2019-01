Céline Dion retire sa chanson avec R. Kelly des plateformes en ligne

Toronto — Céline Dion retire des plateformes d’écoute en ligne la chanson I’m Your Angel qu’elle a enregistrée en duo avec le chanteur R. Kelly en 1998. Une série documentaire diffusée sur la chaîne Lifetime intitulée Surviving R. Kelly détaille des allégations d’inconduite sexuelle contre l’artiste de musique R B. Sony Music affirme que l’équipe de gérance de la vedette québécoise a elle-même demandé que soit retirée la chanson écrite par R. Kelly. Ce succès est paru pour la première fois sur l’album de Noël de Céline Dion intitulé These Are Special Times. Le chanteur nie depuis longtemps les allégations d’agressions et d’inconduite sexuelles impliquant des femmes et de jeunes filles mineures.