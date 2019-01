Fermeture d’un important distributeur de vinyles au Canada

Un des plus grands distributeurs de disques vinyles au pays, RPM Distribution, a annoncé abruptement à ses clients lundi qu’il cessait ses activités « immédiatement ». Dans un courriel, le président, Paul Herzog, a annoncé qu’aucune commande supplémentaire ne sera prise et que celles existantes seraient annulées. Cette annonce de RPM Distribution pourrait avoir un impact sur certaines grosses compagnies de disques, entre autres Universal, ainsi que sur les disquaires. Ceux-ci devront trouver d’autres voies, souvent plus dispendieuses, pour s’approvisionner en nouveautés en format vinyle. RPM était installée à Concord en Ontario.