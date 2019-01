Asnakech, Asnakech Worku

Comme toutes les rééditions de l’étiquette californienne Awesome Tapes from Africa, cet album de la toute première actrice d’Éthiopie, Asnakech Worku, chanteuse et maestria de la lyre éthiopienne (le krar), est fascinant. La série Éthiopiques lui avait déjà consacré une compilation il y a 15 ans, voici son second album intégral, paru en 1975 et réalisé par le compositeur et claviériste Hailu Mergi du célèbre Walias Band. Ainsi, l’album Asnakech s’écoute comme le chaînon manquant entre le folklore musical du pays et ce qu’on a baptisé l’éthio-jazz, à la fois moderne et mystique : le jeu d’orgue de Mergi est totalement représentatif du son funk éthiopien des années 1970, mais les structures des chansons, les mélodies vocales et, surtout, le jeu, instinctif, complexe dans ses harmonies subtiles et ses structures rythmiques singulières, de la légende au krar semblent resurgir d’une autre ère. D’une chanson à l’autre, un monde de découvertes à parcourir, guidés que nous sommes par la voix rauque et affirmée de Worku. Hypnotique et captivant.

Asnakech ★★★ 1/2 Afrique Asnakech Worku, Awesome Tapes From Africa