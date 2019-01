Plus, System

Thomas Knak, Anders Remmer et Jesper Skaaning, trois piliers de la scène électronique danoise, ont fait revivre en novembre dernier leur projet ambient System, faisant paraître l’opulent disque Plus. Moins glacial que les précédents (et ceux parus sous l’autre projet ambient Future 3), Plus s’appuie sur le matériel récolté lors de séances d’enregistrement avec le compositeur et pianiste Nils Frahm ; la présence de ce dernier donne du souffle, de la chaleur et des fragments mélodiques que recyclent avec tact nos trois architectes du son digital. Avec pour résultat une vision surannée de la musique ambient, ancrée dans la production des années 1990 et loin d’être statique et dépouillée. Les grooves de System osent les rythmes francs, les arpèges de synthétiseurs, l’amoncellement de détails sonores, rappelant ainsi l’esprit du classique 76 :14 du duo britannique Global Communication, paru en 1994. Douillet et inspiré, voilà un restant de l’année musicale 2018 facile à digérer à l’heure où l’on se remet du temps des Fêtes.



Plus ★★★ 1/2 Électronique System, Morr Music