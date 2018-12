Springsteen on Broadway, Bruce Springsteen

C’est l’intégrale du spectacle solo présenté au Kerr Theatre de Broadway, cinq soirs par semaine, depuis octobre 2017 et jusqu’à tout récemment. Spectacle ? Pas le bon mot. Plutôt la mise en scène d’une vie. Ce qui fait que Springsteen est Springsteen. CE qui l’a fondé. Ce qu’IL a bâti. Et, de façon plus large, ce qu’est une existence qui compte, le calcul des épreuves, des valeurs, du combat, du parcours jalonné par l’exaltation, la dépression, l’acceptation. Il y a dans ces deux heures et trente minutes ce que notre Bruce a mis quelque 500 pages à écrire et approfondir dans son autobiographie Born to Run, ce que cinq décennies d’écriture de chansons épiques et à hauteur d’homme, ce que des milliers de spectacles salvateurs ont signifié. Faute d’avoir été sur place, je préfère ce témoin audio à la diffusion sur Netflix : l’auto est le meilleur lieu pour écouter Bruce parler, chanter et jouer, guitare-voix ou piano-voix. Après tout, nous faisons le voyage ensemble.

Bruce Springsteen — Tenth Avenue Freeze-Out