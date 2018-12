Mahler, ensemble

Ce concert, in extremis avant les Fêtes, devait marquer les retrouvailles d’Hélène Grimaud et de Yannick Nézet-Séguin. La pianiste française, blessée à l’épaule, a annulé sa participation au concert, ce qui a permis à Éric Le Sage de venir jouer à la Maison symphonique.

Le Sage est né dans la même ville cinq années avant la pianiste qu’il remplaçait. Il s’est fait un nom tout particulièrement par ses interprétations de la musique de Schumann. La communion d’esprit avec le compositeur a été aisément perceptible : Éric Le Sage n’épaissit pas le son, n’alourdit pas les phrases, reste fluide et ne se perd pas dans d’inutiles divagations pseudo-romantiques.

Le Sage, avec une grande finesse de touche, reste toutefois dans un canevas plus attendu et convenu que Martin Helmchen, qui, il y a un mois ici même, avait littéralement fait sauter tous les verrous dans un concerto transformé en fantaisie géante, gérant, avec le même type de dosage de toucher et une maîtrise encore plus parfaite, des échappées plus folles dans un tempo hardi. On ne peut répéter de tels miracles, évidemment. À défaut d’être miraculeux, ce que nous avons entendu vendredi était admirable.

Une conjonction rare

Ce que l’on retiendra surtout du concert, c’est indubitablement la 9e Symphonie de Mahler. Sur le plan esthétique, la vision du chef n’est pas éplorée. Ainsi, le tempo de base de l’Adagio molto du Finale est plutôt allant, ce qui donne à ce mouvement (joué en 24 min 45 s) une force presque hymnique liée à un cantabile très soutenu.

Mais ce qui compte et transcende tout découle directement de ce qu’on retient du récent documentaire Ensemble. Il s’agit de la générosité sans bornes de l’orchestre pour son chef et de l’emprise physique et émotionnelle exercée par ce chef sur ce groupe.

Il ne s’agit pas, là, d’une considération générale banale. Nous sommes au coeur de l’interprétation à travers les points suivants : qualité de musiciens qui se surpassent, hargne et dureté des attaques, subtilité des oppositions de textures sonores, ardeur forcenée dans l’accentuation.

Le Métropolitain n’est pas un orchestre que Yannick Nézet-Séguin « traîne dans son CV » parce qu’il a commencé là et qu’il ne coupe pas le cordon ombilical. Le journal de Hambourg qui avait commenté le concert de la tournée européenne de manière plus que dithyrambique avait remarqué plus que tous les autres que la relation est si fusionnelle que le tandem Nézet-Séguin/Métropolitain apporte une proposition artistique tout à fait particulière, voire unique à la planète musicale. Cet « Ensemble », ce don de soi, de la part des musiciens est tellement intense que Yannick Nézet-Séguin peut pousser le bouchon très loin en matière d’exigences interprétatives.

Ces exigences, vendredi, sont allées dans le sens d’une puissance expressive très intense, couplée à une lecture très attentive de la partition, mettant en lumière, comme Paavo Järvi dans Beethoven, toutes les interventions instrumentales dont les dynamiques sont à un niveau supérieur à la dynamique d’ensemble. Ainsi, lorsque les violoncelles jouent piano alors que tous les autres sont pianissimo, le chef fait nettement ressortir cette ligne. Le travail de détail est allé jusqu’à la gestion de glissandos (cordes au début, vents dans le 3e volet).

Ce fut une émouvante prestation d’une équipe qui ne cesse d’étonner.