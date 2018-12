Il y a bien Mon beau sapin, à la fin, mais ce n’est pas un autre « disque de Noël ». C’est cependant une véritable étoile scintillante. Ce fut d’abord un démo, une chanson destinée à Yvon Deschamps de la part de Judi Richards et de deux de leurs filles, Karine et Sarah, pour l’émission En direct de l’univers, en 2012. Six ans plus tard, c’est devenu un florilège de reprises à la fois modestes et exquises, chantées expertement et affectueusement, parfois à trois, parfois par l’une ou l’autre des trois (Toulouse un jour, Toulouse toujours !). Vaste répertoire de chansons qui espèrent, exaltent ou célèbrent la paix, corpus qui va de James Taylor à Pierre Flynn, de Buffy Sainte-Marie à Joni Mitchell, de Raymond Lévesque à… Yvon Deschamps (oui, l’hymne Aimons-nous). Choeurs, harmonies, envolées solo, c’est que du beau. Et c’est maintenant un cadeau de la famille Deschamps à la grande famille québécoise. En cela, comme le dit le titre, c’est un héritage.



Judi Richards, Karine et Sarah-Émilie Deschamps - Bridge Over Troubled Water