Ferver Focus EP, Jacques Greene

Plus d’un an et demi après la parution de l’album Feel Infinite, l’expert compositeur house montréalais Jacques Greene réapparaît avec ce Fever Focus EP gavé d’idées fraîches. Si Convex Mirror rappelle en tous points les suaves et mélodieux grooves de l’album, la pièce suivante, Nordschleife, s’impose avec sa cadence de breakbeats assortis d’un de ces échantillons de voix soul/R&B dont Greene a le secret. La percussive et linéaire Perlant surprend, puissante et acidulée avec sa rythmique métallique et perforante rappelant le classique Spastik de Plastikman. La basse creuse et obnubilante de Fever Focus, elle aussi sentant bon les années 1990 avec ses ornements acid house, ouvre la voie au bijou de cet EP, Someone Else. Un deep house sourd aux relents ambient dans ses orchestrations de synthé, avec cette voix masculine hantée qui rode sur le tempo. Tout ça s’écoute en boucle. Vivement le prochain album ! Entre-temps, Jacques Greene offrira une performance DJ le 19 janvier prochain dans le cadre de l’Igloofest.



Écoutez Someone Else

Fever Focus EP ★★★★ Électronique Jacques Greene, LuckyMe