Avec toi… Sylvie Vartan

En mars 2018, au Grand Rex, les gens s’attendaient à un hommage de Sylvie Vartan à « son » Johnny Hallyday, mort quatre mois plus tôt. Une chanson, peut-être un duo virtuel, probablement Tes tendres années, pensait-on. Sa première épouse lui a consacré un rappel de trois quarts d’heure. Montage vidéo, reprises cathartiques des grands titres, de Gabrielle à Que je t’aime. Oui, Johnny était enterré à St-Barth, oui, la bataille de l’héritage rageait : Sylvie répondait à tout ça sur scène, avec ses fans. En chansons. En célébrant leur couple et leur parcours, depuis le temps où ils étaient les « fiancés du yéyé ». Voici le fort beau disque en résultant, illustré par les magnifiques photos d’époque en noir et blanc de Jean-Marie Périer, où les interprétations les plus touchantes sont celles de ces tendres années : Retiens la nuit, Le pénitencier, Quand revient la nuit. Ça se termine sur une version mi-parlée mi-chantée d’In My Life, où l’essentiel est dit : « In my life / I loved you more ».



Sylvie Vartan - Retiens la nuit