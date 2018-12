Noël fait son «Chemin» à Québec

Bernard Labadie est en train de réussir son pari de donner à la ville de Québec une nouvelle tradition : Le chemin de Noël. Inspiré du Festival of Nine Lessons Carols du King’s College de Cambridge, qui fêtera son centenaire le 24 décembre, Le chemin de Noël de Québec en sera à sa troisième édition.

3, les Violons du Roy, La Chapelle de Québec et le Palais Montcalm, à l’instigation de Bernard Labadie.

Les laissez-passer distribués samedi dernier ont été raflés en peu de temps. Présentée gratuitement, la soirée sera l’occasion de recueillir des dons pour la coopérative de solidarité Sabsa. Elle sera aussi relayée à la place D’Youville, illuminée pour l’occasion et animée musicalement dès 16 h. Le tout est retransmis en direct sur la webradio ICImusique.ca.

Les racines du Chemin de Noël, qui alterne lecture de textes, par Yves Jacques, et chants de Noël, sont ancrées dans une tradition désormais centenaire. Nommé doyen du King’s College de Cambridge en 1918, Eric Milner-White eut envie d’utiliser la fameuse chapelle et le choeur de l’endroit pour expérimenter de nouvelles cérémonies hors des canons dictés par les autorités religieuses. À la recherche de « couleur, de chaleur et de raffinement » pour échapper au souvenir des tranchées, il monta, pour la veillée de Noël 1918, un service alternant lectures et chants de Noël, prenant exemple sur une tradition qui existait dans l’épiscopat de Truro.

L’événement de Cambridge eut une résonance internationale dès les premières radiodiffusions, en 1928. La beauté du lieu, la renommée du choeur firent le reste. Au long des années, le rendez-vous a même suscité de nouvelles oeuvres, ce que montre bien un splendide double album publié par le King’s College à l’occasion de ce centenaire. Il comprend un CD d’archives de la BBC (1957-2017) avec les trois chefs emblématiques, David Willcocks, Philip Ledger et Stephen Cleobury, et un CD de nouveaux enregistrements.

Quant à la francisation de cet événement, Le Devoir sera à Québec dimanche et vous rendra compte de ses impressions lundi matin sur toutes ses plateformes numériques.



