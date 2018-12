Comment se faire un nom (de scène)

S’inventer un pseudo sans voyelles, jouer le clin d’œil référencé ou tout simplement faire confiance à son état civil : il y a mille stratégies pour choisir son nom de scène. Mais à l’heure des réseaux, cette signature doit surtout être libre de droits et facile à trouver sur un moteur de recherche. Et le glamour dans tout ça ?

Interviews, débats, unes de journaux : au moment de la sortie du second album de Christine and the Queens, fin septembre, la chanteuse pop a fait l’objet d’un grand intérêt médiatique. Pour parler musique ? Un peu. Des accusations de plagiat touchant le premier single, Damn, dis-moi ? Le moins possible. Non, la principale discussion au sujet de l’artiste française s’est concentrée autour de cinq lettres : Chris, son nouveau nom de scène.

Vendu au micro de RTL comme « un surnom avec encore moins de genre » symbolisant « l’évolution du personnage », ce choix a été tantôt vu comme un geste artistique puissant, notamment par sa promotion d’une androgynie forte et assumée, tantôt dénigré comme un bas coup marketing. En tout cas, il a mis en lumière un fait : le changement de nom d’un musicien installé est rare, voire risqué — ce n’est pas pour rien qu’une vaste campagne de communication sur ce basculement a été menée plusieurs mois avant la sortie du disque homonyme. Autre enseignement : dans l’industrie musicale, un nom peut signifier bien davantage qu’une simple signature.

« La stratégie du cheval de Troie »

Ancien directeur du service artistique de Delabel Edition, Armand Thomassian a vu défiler des centaines et des centaines de noms de scène différents, des plus simples aux plus extravagants. Et s’il considère qu’il n’y a « pas de recette magique quand on choisit un nom pour son projet artistique », l’actuel directeur d’UPM (la librairie musicale d’Universal) ne cache pas que bien des enjeux peuvent se cacher derrière ce simple choix. Il déroule : « Dans les années 1980 et 1990, la presse culturelle était le principal moyen de promotion des artistes. C’est ainsi qu’un nom faisant référence à une autre œuvre — Radiohead, par exemple, est d’abord un morceau du groupe new-yorkais Talking Heads — avait un effet vertueux pour des musiciens encore inconnus, parce que ça instaurait un a priori positif chez le journaliste qui captait cette référence. Ça servait à surfer sur un inconscient, une sorte de stratégie du cheval de Troie. »

Aujourd’hui, la presse n’a plus le même poids et les enjeux ont évolué. « L’important aujourd’hui, c’est de trouver un nom libre de droits et de le déposer. D’une part pour protéger les artistes contre des boîtes qui se permettaient d’associer leur alias avec leur propre marque sans demander l’autorisation. Et d’autre part pour exploiter pleinement leur nom comme une vraie marque commerciale. »

De fait, les noms de Maître Gims, Jul, Jain ou Orelsan sont déposés telles des marques commerciales à l’INPI (Institut national de la propriété industrielle). Autre avantage de ces noms qui parfois ne veulent rien dire, ils sont bien référencés, c’est-à-dire qu’on tombe directement sur l’artiste en tapant le nom sur Google. « Alors que c’est l’enfer pour retrouver sur Google une chanson d’un groupe des années 1980 comme The The ! » se marre Thomassian.

Conséquence ? La seconde moitié des années 2000, celle de l’arrivée du haut débit, a vu l’émergence de nombreux pseudos purement textuels, difficiles à prononcer mais simples à référencer, à base de consonnes et de majuscules dont la prononciation — pour les connaisseurs — diffère de la version écrite : MGMT (prononcé management), MSTKRFT (prononcé masterkraft), SBTRKT (prononcé subtrakt). En 2018, c’est le groupe rock de Rouen MNNQNS qui perpétue la tradition. « À la base, on s’appelait Mannequins, fait noter Grégoire, batteur. Mais quand tu tapes “mannequins” sur Google, tu ne tombes pas sur nous ! On était contents de ne pas faire partie des gens beaux de ce type de recherche, c’était notre petite blague. Mais finalement, on n’a gardé que les consonnes pour qu’on nous retrouve. Ce n’est pas une raison très sexy, mais bon… »

Si la multiplication des noms d’artiste sans voyelles peut s’expliquer par la question du référencement, il existe aussi des modes expliquant, même inconsciemment, certains choix, comme les noms « doublés » (Hey Hey My My, Pony Pony Run Run, Zombie Zombie…) ou les noms avec « The » (The Strokes, The Libertines…). « À une époque, se souvient Armand Thomassian, tous les groupes mettaient un “The” devant leurs noms. On parlait même de “génération”. Le plus fascinant avec les noms de scène, c’est quand ils collent à une époque. »

Évidemment, une bonne signature demeure aussi une question de sonorité, voire de sens. Pierre Guénard, du groupe pop-rock Radio Elvis, se souvient ainsi d’avoir été « attiré par le côté mélancolique et romantique » des mots Noir Désir lors de sa découverte du groupe bordelais. Mais l’achat à l’aveugle chez le disquaire, motivé par la vision d’une simple pochette, est devenu bien anecdotique de nos jours.

Si le monde de la musique urbaine, précurseur du concept « marque déposée » du nom de scène, a pleinement digéré les codes issus du marketing, estime Armand Thomassian, ce n’est pas encore tout à fait le cas en dehors du rap. Un groupe choisit son nom lorsque le projet est encore embryonnaire, quand un avenir au sein de l’industrie n’est pas pleinement envisagé. « Quand j’ai choisi l’alias O, je faisais de la musique tout seul dans mon coin sans penser à en faire un truc commercial », raconte le multi-instrumentiste Olivier Marguerit, dont le nom de scène est simplement inspiré de sa signature de courriel. « J’avais pris l’habitude de signer avec un O, une belle lettre à la symétrie parfaite qui allait parfaitement avec mon idée de créer des morceaux circulaires. »

Le scénario « nom choisi sur un coup de tête » revient régulièrement. « Quand je jouais encore en solo, je décrochais un concert par mois, se souvient, rigolard, Pierre Guénard, de Radio Elvis. Sauf que je n’avais même pas de nom. J’ai eu 15 jours pour en trouver un. »

Dans le cas de l’artiste electro américain oOoOO, ça s’est fait en quelques secondes : « J’ai commencé mon projet à l’ère MySpace. Le jour où j’ai décidé de mettre en ligne mes démos, la plateforme m’a demandé “un nom de groupe ou d’artiste”. C’était obligatoire. J’ai tapé quelques o sans réfléchir, parce que je n’ai jamais été fan des pseudos des autres. J’ai juste rempli un espace vide, en fait, sans imaginer que quelqu’un m’écouterait, encore moins qu’on essaierait de prononcer mon nom. »

Voilà pourquoi on découvre parfois des noms aussi atypiques que Miel de montagne, un projet pop venu de Tours, sur le label Pain surprises (Jacques, Basile Di Manski…) : « Le jour où j’ai composé une des premières chansons de Miel de montagne, explique le musicien, comme elle avait une couleur différente, il fallait que je puisse la retrouver par la suite dans le bordel qu’est mon disque dur. Il y avait un pot de miel de mon oncle pas loin… Un an après, je sors le projet et je retrouve ce nom qui me fait sourire et qui avait un sens aussi, ça me correspondait bien. Plus le projet avance, plus le miel est important dans ma vie. »

« Notre nom a installé un certain malentendu »

Au contraire de Miel de montagne qui ne pense pas que son alias pourra être un frein à son ascension dans le futur, certains musiciens ont-ils des regrets ? Un nom mal choisi peut-il ralentir ou compliquer une carrière ? oOoOO est parfaitement conscient que son étrange choix lui a fait du tort quand ses premières compositions ont connu un certain intérêt : « Les gens aiment s’identifier et catégoriser. Tout ce qui n’est pas aisément rangé dans un genre ou une mode tend à être ignoré. » Le duo House de Racket reconnaît aujourd’hui que son nom était « un jeu de mots dans une chambre d’adolescent qui est allé trop loin et ne nous a probablement pas servis ». « Le public ne pouvait pas comprendre le cheminement mental qui nous avait amenés à ce nom, trop potache avec le recul, explique le guitariste Pierre Leroux. Il nous a aidés à nous faire remarquer au moment du premier album, mais ensuite il a sans doute installé un certain malentendu. On est finalement devenus HDR, au moment du troisième album. »

Après sa signature avec le label Vietnam et un premier album célébré par la critique (Un torrent, la boue, 2016), O est arrivé à la même conclusion, notamment à cause de l’arrivée d’un nouvel acteur puissant de l’industrie musicale : le streaming. « Régulièrement, on me disait qu’un nouveau morceau était apparu sur mon profil Spotify, alors que ce n’était pas du tout une chanson à moi. Ça provenait d’autres musiciens aux noms similaires. »

Une décision est alors prise : son vrai nom, Olivier Marguerit, viendra désormais accompagner la fameuse lettre circulaire. Choix judicieux, d’autant plus que la dernière tendance semble être tout simplement… d’utiliser son nom, comme le font Juliette Armanet, Eddy de Pretto ou encore Clara Luciani.