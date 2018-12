Les coffrets classiques 2018

Quel inoubliable millésime ! Il a fait chaud, en 2018, sur les tablettes des disquaires et sur les pages d’accueil des revendeurs Internet. Nous vous avons trié le nectar de ces coffrets par genres ou centres d’intérêt.

Les compositeurs





Trois intégrales de compositeurs se détachent assez nettement. Tout d’abord, l’incontournable et très pesant monument Bach 333 d’Universal. En 222 CD, on n’a jamais fait si diversifié, si exhaustif et si lourd (13,5 kg). Pour les mélomanes passionnés par l’œuvre de Jean-Sébastien Bach et aisés, c’est un objet unique, à la documentation très soignée, que nous vous avons commenté le 17 novembre dernier En début d’année, Warner avait, de son côté, réalisé le même travail référentiel pour Claude Debussy à l’occasion du centenaire de sa mort : une vraie intégrale de l’œuvre du compositeur français et, comme dans Bach, un choix très varié d’interprétations, qui ne cède en rien à la facilité.Le troisième compositeur traité avec autant d’égards est Leonard Bernstein, dont nous fêtions en 2018 le centenaire de la naissance . Deutsche Grammophon a mis un point d’honneur à rassembler une vraie intégrale, enregistrant pour l’occasion 4 CD de musiques vocale, chorale, pour piano et de chambre inédites.

Les chefs d’orchestre

« Le » coffret des amateurs de direction d’orchestre est sans équivoque le George Szell — The Complete Columbia Album Collection. Cette boîte de 106 CD rejoint les coffrets Charles Munch et Fritz Reiner parmi les musts publiés ces dernières années par Sony. Mais il y a ici encore plus de stimulation « discophilique », pour deux raisons. D’une part, un surcroît de redécouvertes par rapport aux boîtes Munch et Reiner, car les enregistrements monophoniques de Szell n’ont pas été réédités par son éditeur officiel depuis plus de 50 ans. D’autre part, le travail de rematriçage a été repris de fond en comble, accomplissement souvent éblouissant, y compris par rapport aux renommées éditions japonaises (par exemple dans les symphonies de Brahms). On rappellera que l’intransigeant et souvent visionnaire (7e Symphonie de Beethoven !) chef hongrois fut à l’œuvre à Cleveland de 1946 à sa mort, en 1970. La précision de son orchestre surpassait alors celle des grands orchestres européens. Cette saga discographique est encore plus éminente que celle de Fritz Reiner à Chicago, et le coffret encore plus exaltant. Celui-ci adopte, hélas, le format des boîtes Gould et Bernstein, soit la double profondeur, et ne pourra se ranger aux côtés de ceux de Munch, Reiner, Monteux ou Serkin dans votre collection.Face à cet incontournable, signalons deux réunions en une seule unité de coffrets antérieurement parus, soit les intégrales des enregistrements audio et vidéo Deutsche Grammophon et Decca de Leonard Bernstein chef d’orchestre (121 CD et 36 DVD).Et, pour les amateurs avertis, la mise en une boîte de 49 CD des concerts munichois du Roumain Sergiu Celibidache. Ces enregistrements ont été autorisés par la famille du chef et révélés entre 1997 et 2000, puis réédités en 2011 dans quatre petits coffrets, rassemblés ici.Il ne faut évidemment pas oublier ou négliger les publications Rafael Kubelik (DG) et Esa-Pekka Salonen (Sony), dont nous vous avons rendu compte élogieusement

L'opéra





Karl Böhm — The Opera on Deutsche Grammophon. DG, 70 CD, 479 8358. Les deux coffrets qui survolent le marché lyrique sont tellement dominants que le choix est d’une clarté éblouissante. Il y a d’un côté le coffret Karl Böhm. Les opéras chez Deutsche Grammophon , une boîte bourrée de références discographiques, notamment du côté de Richard Strauss.Et, de l’autre, les enregistrements publics de Birgit Nilsson sélectionnés et rassemblés par la Fondation Nilsson et édités par Sony. On y trouve, rappelons-le, l’Elektra de Strauss donné par la troupe de l’Opéra de Vienne en tournée lors d’Expo 67 à Montréal. Le chef ? L’incontournable Karl Böhm

Au piano et au violon



Le coffret de l’année dans le domaine du piano est sans conteste la boîte Claudio Arrau d’Universal, une somme qui nourrira un mélomane toute sa vie durant, car le pianiste avait un son et une éthique uniques. Nous vous avons détaillé cet art en mars 2018 sous le titre « Claudio Arrau, le plus grand pianiste du XXe siècle ? », qui dit tout de l’importance de ce legs.Nous sommes aussi reconnaissants à Universal d’avoir réédité l’intégrale des enregistrements de la pianiste espagnole Alicia de Larrocha. Lorsque l’on cherche des artistes avec un son ou un répertoire distinctifs, on tombe assez peu souvent sur des artistes du calibre d’Alicia de Larrocha (1923-2009). Là aussi, nous trouvons un son unique, moins profond mais très articulé, superbement délié. La réédition en 41 CD de ce legs Decca permet de voir la constance de la réussite et de goûter cet art lumineux face aux ombres creusées par Arrau. Voici une vraie personnalité d’artiste dans un choix de répertoire apportant une plus-value au collectionneur. Les disques sont inclus avec leurs pochettes originales.Quant au violon, personne ne concurrence l’intérêt de la boîte consacrée par Decca à Henryk Szeryng, dont nous vous avons chanté les louanges il y a deux semaines

Pour les discophiles



Si les éditions précédentes regroupent des enregistrements déjà connus et précédemment publiés, certains discophiles plus pointus sont à l’affût de raretés et inédits. Il faudra chercher ces coffrets parfois à l’étranger, mais nous en avons sélectionné deux, particulièrement originaux. Le plus important, édité par Fondamenta-Music et Devialet, s’intitule Emil Gilels – The Lost Recordings et regroupe en 5 CD autant de récitals donnés entre 1975 et 1980 au Concertgebouw d’Amsterdam. C’est une caverne d’Ali Baba musicale, avec du répertoire majeur telles les Sonates nos 7, 12, 25, 26 et 27 de Beethoven, la Sonate de Liszt, du Brahms et du Mozart. On en reste coi.L’autre coffret commémore le 125e anniversaire du Philharmonique de Munich, qui sort de ses archives et édite lui-même des concerts de Knappertsbusch, Jochum, Celibidache, Mehta (Requiem et Gran Partita de Mozart), Maazel (Requiem de Verdi), Wand, Levine (La damnation de Faust !), Thielemann et Gergiev. C’est un peu pour éblouir vos amis mélomanes en leur sortant des concerts dont ils n’ont jamais entendu parler, mais c’est de haut niveau.