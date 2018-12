Chiquetete, grand nom du flamenco, meurt à 70 ans

Madrid — Le chanteur de flamenco espagnol Antonio Cortés Pantoja, alias « Chiquetete », est décédé dans la nuit de samedi à dimanche, ont annoncé sur les réseaux sociaux sa maison de disques et la page officielle de l’artiste. Né à Algésiras en juillet 1948, issu d’une famille de grands noms du flamenco, Chiquetete a été élevé dans le quartier de Triana à Séville, un des berceaux de ce style musical. Il est décédé brutalement d’un arrêt cardiaque alors que, trois jours plus tôt, il annonçait encore sa présence à un concert le 29 décembre. D’abord chanteur de flamenco, Chiquetete s’est essayé dans les années 1980 aux ballades romantiques qui lui ont valu un succès éclatant en Espagne et en Amérique latine. Ce tournant avait aussi suscité d’acerbes critiques du milieu conservateur du flamenco.