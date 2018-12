La légende du jazz Nancy Wilson décédée à 81 ans

Nancy Wilson, légende du jazz maintes fois récompensée et dont la carrière s’est étendue sur des décennies, est décédée à l’âge de 81 ans.

Elle est morte jeudi en Californie des suites d’une longue maladie, a rapporté un communiqué publié sur son site internet.

Son titre le plus connu, (You Don’t Know) How Glad I Am, sorti en 1964, lui avait valu un Grammy pour le meilleur enregistrement R B de l’année.

Elle a également remporté deux autres prix Grammy, qui récompensent les meilleurs artistes américains, en 2005 et 2007.

Wilson savait depuis toute petite ce qu’elle voulait faire de sa vie. « J’ai juste toujours chanté. [...] Je remercie Dieu pour cela et je le fais, simplement », avait-elle déclaré à la radio publique NPR en 1994.

Parmi ses influences musicales, elle citait notamment le pianiste Nat King Cole.