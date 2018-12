La chanteuse de jazz Nancy Wilson s’éteint

Los Angeles — La chanteuse jazz et pop Nancy Wilson est décédée. Sa gérante, Devra Hall Levy, a confié à Associated Press jeudi soir que Wilson était décédée paisiblement après une longue maladie à son domicile à Pioneertown, une communauté du désert californien située près du parc national Joshua Tree. Elle avait 81 ans. Influencée par Dinah Washington, Nat « King » Cole et d’autres stars, Wilson a fait paraître huit albums dans les années 1960 qui se sont classés parmi les 20 premiers du palmarès pop de Billboard. L’artiste a avant tout été connue pour ses chansons Guess Who I Saw Today ainsi que le succès de 1964 (You Don’t Know) How Glad I Am. Wilson avait pris sa retraite de la tournée en 2011.