Michel Marc Bouchard effectue son retour à l’Opéra de Montréal

Le duo formé par Michel Marc Bouchard au livret et Julien Bilodeau à la musique sera de retour à l’Opéra de Montréal, en 2023, avec une nouvelle création intitulée La Reine-Garçon. Cette oeuvre constitue la première co-commande entre l’Opéra de Montréal et la Canadian Opera Company de Toronto. Ce nouvel opéra est inspiré de la pièce Christine, la reine-garçon, de Michel Marc Bouchard, qui retrace une partie de l’histoire de la reine Christine de Suède. « Cette histoire témoigne de la fondation de la société moderne et de la naissance des grandes idées qui ont formé les principes humanistes de notre vie culturelle, politique et sociale actuelle », a souligné Julien Bilodeau.