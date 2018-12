Les meilleurs albums de 2018 en France (et en Belgique)

3. «Cure», Eddy de Pretto Phénoménal p’tit gars de Créteil, à la fois rappeur, slameur, chanteur, que le collègue Phillipe Papineau a bien situé, quelque part entre Stromae et Pierre Lapointe. Hip-hop et chanson chansonnière ont eu un enfant troublant, et ce premier album complet, au-delà de la traînée de poudre, réussit quelque chose de très important : transformer l’aliénation en affirmation de soi. Faut écouter, lire les paroles, rien d’autre ne suffit à décrire la singularité du gars et la profondeur du propos.