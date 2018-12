Les meilleurs albums venus d’ailleurs

4. «Rifles & Rosary Beads», Mary Gautier Depuis les années 1990, Mary Gauthier a tout affronté, à commencer par ses propres démons. Elle offre ici sa voix, ses mélodies, ses musiques à des témoignages de soldats. Et permet de recevoir l’irrecevable : The War After the War parle de la difficulté d’être en couple quand le (ou la) militaire revient au pays ; Still on the Ride évoque le sentiment de culpabilité chez les survivants ; etc. Pensez The Ghost of Tom Joad à la rencontre d’Universal Soldier, en plus cru, en plus tendre aussi. Un album essentiel.