Louanges aux Louanges et autres éloges

12. «Quiet River of Dust, Vol. 1», Richard Reed Parry Le plus polyvalent des membres d’Arcade Fire ravit avec cette allégorie sur la mémoire et le temps qui passe enracinée dans le répertoire folk si cher à sa famille. Entre musique ambient, néoclassique et folk progressif — une fusion qui culmine sur les dix splendides minutes de I Was in the World (Was the World in Me) —, la voix contemplative de Richard Reed Parry se balade en nous prenant la main à travers ses brillantes et riches orchestrations. Vivement la parution du second volume au printemps.