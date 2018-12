L’an jazz en 5 temps

L’album effervescent : «Still Dreaming» Créé pour célébrer la musique de la formation Old And New Dreams, que dirigeait Dewey Redman dans les années 1970, le quartet Still Dreaming appuie sa démarche sur les mêmes piliers : une approche free adoucie par une solide dose de lyrisme, de simplicité, de pureté et de profondeur. Il y a dans chaque recoin une célébration d’une valeur chère au jazz : la liberté, dans toutes ses déclinaisons. Jazz moderne, vibrant, fulgurant et réfléchi. En une pièce : New Year.