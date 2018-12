Nos disques classiques de l’année

1. Prokofiev For Two Le pianiste russe Sergeï Babayan, qui vient de nous visiter lors du Festival Bach, a transcrit pour Martha Argerich et lui-même 12 mouvements de Roméo et Juliette et autres danses de Hamlet, Guerre et Paix, Eugene Oneguine et La Dame de Pique. Une immense complicité étincelle dès les plages 3 et 4, Danse matinale et Querelle, et on trouve ici (Juliette enfant ou Sérénade du matin) des vertiges pianistiques que personne d’autre au monde que ces deux artistes-là ne pourrait nous donner.