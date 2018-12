Le Festival de Lanaudière dévoile quatre concerts

Photo: Jan Regan

Comme de coutume désormais, le Festival de Lanaudière a dévoilé avant les Fêtes les projets de l’OSM et du Métropolitain au prochain Festival. Yannick Nézet-Séguin y sera les 26 et 28 juillet. Le 26 avec Seong-jin Cho dans le 4e Concerto de Beethoven et la 7e Symphonie de Bruckner, et le 28 avec Marc-André Hamelin dans les deux concertos de Brahms. Kent Nagano dirigera les 2 et 3 août, la 5e Symphonie de Dvorák et la 3e Symphonie de Mahler. Sa soliste sera Veronika Eberle dans le Concerto pour violon de Brahms.