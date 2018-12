Décès du chanteur de Buzzcocks Pete Shelley

Photo: Marco Ugarte Associated Press

Le chanteur britannique Pete Shelley est décédé jeudi à l’âge de 63 ans. Cofondateur, chanteur et guitariste du célèbre groupe punk Buzzcocks, il s’est éteint chez lui, en Estonie, selon des informations transmises à la BBC par son agent. Il serait mort d’une crise cardiaque, a fait savoir le frère du défunt dans une publication Facebook. « C’est avec beaucoup de tristesse que nous confirmons la mort de Pete Shelley, l’un des compositeurs les plus influents et les plus prolifiques du Royaume-Uni », n’ont pas tardé à réagir sur Twitter les autres membres du groupe. Sa musique a inspiré des générations de musiciens pendant plus de cinq décennies, ont-ils ajouté, à travers une pluie d’hommages sur le réseau social. Né en 1955 à Manchester, dans le nord-ouest du Royaume-Uni, Peter Campbell McNeish (de son vrai nom) a fondé le groupe Buzzcocks aux côtés de Howard Devoto, en 1976. Le groupe s’est surtout fait connaître auprès du public avec la pièce Ever Fallen In Love (With Someone You Shouldn’t’ve). L’aventure a pris fin quelques années plus tard, en 1981, avant que les membres décident de reprendre du service en 1989.