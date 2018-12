The Other Side, Tord Gustavsen Trio

Que du grand beau par ici : le retour de Tord Gustavsen en trio (une première en 11 ans) se fait sur un album magnifique de bout en bout, où le pianiste norvégien navigue entre compositions, reprises de chants traditionnels et adaptations de chorals de Bach. C’est du Gustavsen pur jus, tout en finesse, en paysages larges, en évocations, en lignes mélodiques inscrites dans la lenteur, en économie de notes, en exploration des espaces intérieurs qui nous habitent. Quoi d’autre ? Un touilleur d’émotions, un chercheur de calme qui ne craint pas la tempête. Mais c’est aussi un Gustavsen plus chaleureux qui se révèle sur The Other Side, comme si les années écoulées depuis ses derniers travaux en trio avaient ouvert les horizons de sa musique — à moins que ce ne soit un autre effet du réchauffement climatique, jusqu’en Scandinavie. Avec Jarle Vespestad à la batterie et le contrebassiste Sigurd Hole (recrue dans ce groupe).



The Other Side ★★★★ Jazz Tord Gustavsen Trio, ECM