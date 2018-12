Cecilia Bartoli, Antonio Vivaldi: Airs d’opéras. Ensemble Matheus, Jean-Christophe Spinosi

Vingt ans après son fameux Vivaldi Album, Cecilia Bartoli, après des programmes conceptuels et des redécouvertes de compositeurs, retourne à la musique du prêtre roux. La première bonne nouvelle se lit sur la pochette : son association avec le non moins bouillonnant et spirituel Jean-Christophe Spinosi, que nous avons eu la chance de voir à l’oeuvre à deux reprises avec Les Violons du Roy. Les dix airs de ce qui n’ose s’appeler le « Vivaldi Album II » sont tirés de l’indispensable Orlando furioso (deux airs), d’Ottone in villa,de Catone in Utica, de Tito Manlio, ainsi qued’Il Giustino,de La Silvia,d’Argippo,de La vérità in cimento etd’Andromeda liberata. Il est clair en quelques notes que nous entendons Cecilia Bartoli, tout comme Callas est identifiable dès les premières notes. Ce qui a changé en vingt ans, c’est que l’on peut très bien imaginer le même répertoire avec des (ou au moins une : Marie-Nicole Lemieux) chanteuses aussi agiles et impressionnantes, mais qui s’effacent derrière la musique.



Cecilia Bartoli ★★★★ Classique Antonio Vivaldi : Airs d’opéras, Ensemble Matheus, Jean-Christophe Spinosi, Decca 483 4475