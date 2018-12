Hey! Merry Christmas!, The Mavericks

Comment décrire ce disque fabuleux ? Comment rendre compte de la confluence surnaturelle qui permet ce miracle ? J’essaie. Disons que c’est un album de chansons originales de Noël (neuf titres sur dix), joyeusement américano-cubain dans l’ambiance, trempé dans le rock’n’kitsch du légendaire Christmas Gift for You from Phil Spector, avec un groupe aussi puissant que l’E Street Band de Springsteen et un chanteur — l’extraordinaire Raul Malo — qui accote feu Roy Orbison dans le registre supérieur de la note sans fin. Mais encore ? La chanson-titre roule comme le dix-roues dans le film Duel de Spielberg, mais constellé de ’tites lumières de Noël. La version de Christmas (Baby Please Come Home) fait presque de l’ombre à celle de Darlene Love. Christmas Time Is (Coming ’Round Again) a le shuffle le plus libérateur qui soit de ce côté-ci du Rio Grande : de quoi faire tomber les murs, court-circuiter les barbelés et propager la bonne entente entre les peuples. Rien de moins.



Hey ! Merry Christmas ! ★★★★ Noël The Mavericks, Mono Mundo Records