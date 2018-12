Yo Yo Ma jouera dans le métro de Montréal samedi

La superstar du violoncelle Yo Yo Ma, qui donnera ce vendredi à 18 h 30 l’intégrale des Suites de Jean-Sébastien Bach à la Maison symphonique de Montréal, dans le cadre du Festival Bach, a révélé mercredi soir sur twitter le calendrier de ses activités communautaires dans la métropole, samedi. Surprise : il jouera gratuitement au Métro Place des Arts à 14 h !

Montreal: this Saturday, join Yo-Yo Ma in a day of conversation and performance exploring how culture can humanize technology. #cultureconnectsus https://t.co/Lb1RAnD6Go — Yo-Yo Ma (@YoYo_Ma) 5 décembre 2018

C’est sur le thème « Musique et machines dans le métro » que Yo Yo Ma s’est associé à l’artiste Jonathan Chomko, qui « explore l’impact de la technologie dans nos vies » et à Lembas Works, une compagnie de consultants en design. Souhaitant explorer le thème « Culture et technologies » au cours de sa journée dans la métropole, Yo Yo ma, en collaboration avec la STM proposera une « exploration interactive » dans laquelle son jeu devrait être associé à des effets visuels.

Joint par Le Devoir, Philippe Déry, conseiller corporatif Affaires publiques de la STM, nous précise que l’événement, « associant arts visuels et technologies » débutera dès 13 h 30 pour une « prestation éclair » de Yo Yo Ma à 14 h « d’une durée de 15 à 20 minutes ». L’événement aura lieu dans l’espace devant la verrière de Frédérick Back à la station Place des Arts, espace à l’extérieur des tourniquets qui contient environ 300 places debout. Celles-ci seront allouées selon la politique du premier arrivé, premier servi. « La station demeurera ouverte » précise M. Déry, qui en appelle « à la coopération et la patience de tous pour permettre une expérience optimale et s’assurer qu’un maximum de personnes puissent en profiter ». Il précise aussi que « advenant que la pleine capacité des lieux soit atteinte avant le début de l’événement », la STM en informera ses clients sur ses médias sociaux (Facebook, Twitter).

Auparavant, à midi, Yo Yo Ma se rendra au symposium sur l’intelligence artificielle au Palais des congrès, manifestation non ouverte au public, afin de se pencher sur le thème « Intelligence artificielle, art et éthique ». Enfin, à 16 h, dans un lieu non encore divulgué une projection et un événement organisé par Wapikoni mobile inciteront à la réflexion sur la promotion de la place des autochtones dans les médias et l’univers des technologies.