Une prestation de Martin Helmchen renversante

C’est bien l’une des rares fois que le titre du concert de l’OSM n’est pas : « Untel joue ce concerto ». Pas de chance : c’était cette semaine ou jamais ! Ce n’est pas faire insulte à la délicate Harpe magique de Schubert ou à la nerveuse et bouillonnante interprétation de la 7e Symphonie de Dvorak, qui ne s’enlisait jamais dans de fausses brumes brahmsiennes, que de consacrer ce compte rendu exclusivement à une interprétation renversante du Concerto pour piano de Robert Schumann.

Voici l’un des concertos les plus maltraités du répertoire, avec le Concerto pour violoncelle de Dvorak. La musique mouvante, instable, parfois insaisissable, de Schumann échappe à un grand nombre de pianistes. Déjà en solo, c’est complexe. Alors a fortiori lorsqu’ils sont lestés d’un orchestre ! Pour avoir réalisé il y a une vingtaine d’années, alors que j’étais rédacteur en chef du magazine musical Répertoire des disques compacts, une discographie complète de ce concerto, c’est-à-dire en avoir exploré et étudié l’intégralité des enregistrements, je peux témoigner du faible nombre d’élus : Murray Perahia avec Colin Davis ; Nelson Freire ; Julius Katchen ; Ivan Moravec en concert, Martha Argerich sur sa planète, plus quelques historiques, rejoints depuis, par exemple, par Christian Zacharias. Mais ce niveau de recréation-là ? Je n’avais pas vraiment idée que cela pouvait exister.

Duvet musical

Peut-être que le jeune homme qui est entré sur scène jeudi soir vers 20 h 20, et m’a fait pleurer toutes les larmes de mon corps tellement j’étais ébahi de ce que j’entendais, était la preuve de l’existence de la réincarnation. « Robert ! », la crinière au vent, libre, avec un piano en apesanteur, cadré, mais en même temps virtuellement libéré de la barre de mesure. Et, par-dessus tout, une conception quasi irréelle du poids des notes, nombre d’entre elles allégées en une sorte de duvet musical, certaines attaques et transitions venant d’un autre monde.

Ce fut tellement invraisemblable (surtout les 1er et 2e mouvements) que c’en est indescriptible. Certes, Martha Argerich, aussi, est unique et recréatrice. Mais elle « fait », elle provoque quelque chose, alors que Martin Helmchen capture l’éther et le fait enter en résonance naturelle, comme le prouvait son rappel, le si bien nommé Oiseau prophète.

Il faut tirer ici un coup de chapeau immense à Kent Nagano et à l’OSM, qui ont totalement épousé ce coup de génie en entrant dans le jeu du pianiste par un allégement des traits et de la respiration.

Je suis désolé, je suis à sec et n’ai plus de mots. Tout ce que je sais, c’est que j’ai entendu le Concerto de Schumann de ma vie. La case est cochée.