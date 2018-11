Play Bach, Jacques Loussier

Il fut un temps où le terme « crossover »pouvait signifier le croisement du meilleur de deux mondes plutôt que la dilution hahnemannienne de parcelles d’insignifiance dans un néant quasi absolu. Le souverain de ce crossover glorieux fut Jacques Loussier, ancien élève d’Yves Nat au Conservatoire de Paris, qui, en 1959, enregistra Play Bach, album teintant de jazz les airs les plus connus de Jean-Sébastien Bach. Plus qu’un succès, Play Bach, qui associe à Loussier le contrebassiste Pierre Michelot et le batteur Christian Garros, devint un phénomène, avec des millions de microsillons vendus. Le 1er volume fut suivi d’un second en 1960 et de plusieurs autres. Play Bach No. 5 parut en 1965, année d’un premier live au Théâtre des Champs-Élysées. La série initiale de cinq disques, jamais vraiment surpassée, assez régulièrement rééditée, est aujourd’hui rassemblée dans un magnifique petit fourreau au prix d’un CD. Il loge des pochettes cartonnées reproduisant les visuels originaux. Glenn Gould admirait. Alors pourquoi pas vous ?

Jacques Loussier - Play Bach No.1