Jeremy Denk: un excellent choix

Le millésime 2018 est excellent pour les Variations Goldberg au Festival Bach. Le choix s’est porté sur Jeremy Denk, un pianiste américain de 48 ans qui a émergé au cours de cette décennie, notamment dans son pays, où son enregistrement des Variations Goldberg en 2013 sur étiquette Nonesuch lui a conféré une aura de pianiste spécialiste de l’oeuvre de Bach.

En enregistrant ses Goldberg, Denk a adjoint un DVD décortiquant l’oeuvre. On peut trouver des extraits de ses explications sur YouTube. De la même manière, le pianiste s’est adressé mercredi soir au public pour donner le contexte des Variations sur un thème de Schumann de Brahms, oeuvre douloureuse (j’ai noté l’emploi de la tonalité de fa dièse mineur) sur la dérive d’un ami.

Aux orphelins de Gould

C’était fort intéressant, comme d’ailleurs la composition de l’exigeant programme autour de l’idée de variation. La prise de parole, tout comme le DVD joint à l’interprétation de Bach, ne me semble pas anecdotique : les deux établissent au vu et au su de tous la maîtrise intellectuelle de Denk sur le sujet traité. Et si la chose n’est pas anecdotique, c’est parce qu’il y a beaucoup de cela dans la démarche artistique : Denk nous démontre le bien-fondé et la puissance de sa pensée. Dans un pays qui compte de nombreux mélomanes orphelins de Glenn Gould, voilà qui ne manque pas d’intéresser.

L’accueil fait aux Variations Goldberg ne trompe pas. Même si le public montréalais est habitué aux ovations debout, celle-ci était bien sentie. Et pour cause : la pensée de Denk est solide et, chose précieuse que l’on ne trouve pas toujours, les doigts relaient impeccablement cette pensée. Nous l’avions vu dans une Sonate op. 109 de Beethoven d’une imparable logique, concentrée et décortiquée. La présence au programme de l’Opus 9 de Brahms était importante également pour nous montrer que le ton très « droit » et la palette sonore assez restreinte (absence d’inflexions et d’ombrages sonores) des Goldberg résultaient d’un vrai choix et non d’un toucher restreint. La 16e Variation de Brahms s’évanouissait littéralement dans les eaux du Rhin. Inutile de dire que le Brahms de Jeremy Denk est nettement plus captivant que celui de Garrick Ohlsson, qui a récemment entamé dans ces mêmes lieux une inquiétante intégrale.

Les Goldberg de Denk furent un parcours de 62 minutes, soit davantage de reprises que chez Gould, mais remplissant un espace gouldien : celui des Goldberg comme construction ; celui des Goldberg comme aventure digitale plus que comme aventure humaine.

Du point de vue de la rigueur de la démarche et de sa réalisation, ce fut très impressionnant. Une certaine forme de sensibilité s’exprimait par une suspension du temps avant l’attaque de la douce 13e Variation ou par une douce évanescence à la fin du Canon à la quinte, mais pas dans la conversation générale comme chez Perahia, Tharaud ou Beatrice Rana, plus humains que cérébraux.

Le débat sur l’interprétation se situe à ce niveau. Je peux très bien admirer et apprécier, sans que la vision de Denk soit ma tasse de thé. En effet, Denk met en exergue une sorte de stéréophonie digitale avec un parallélisme très marqué des voix, qui semblent vivre des existences autonomes. Il cherche ainsi à clarifier leur différenciation, en une sorte de dichotomie gouldienne, pianiste avec lequel il partage le sens de la démonstration et de la jubilation intellectuelle (exceptionnelle Variation 20). De ce point de vue là, nous serions prêts à entendre au Festival Bach une solide version au clavecin, avant de revenir au piano avec une vision plus frémissante.