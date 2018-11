Décès d’une grande basse russe

Photo: Frank Perry Agence France-Presse

Maxim Mikhailov, basse du Théâtre Bolchoï depuis 31 ans, soliste internationalement réputé, qui avait débuté au milieu des années 1990 à Salzbourg sous la direction de Claudio Abbado, est décédé jeudi l’âge de 56 ans. Le communiqué officiel russe ne précise pas les causes de ce soudain décès. Maxim était le fils d’Igor Mikhailov, basse au Bolchoï et le petit-fils d’une légende du chant russe : Maxim Dormidontovich Mikhailov (1893-1971), l’une des basses profondes les plus célèbres du XXe siècle aux côtés de Mark Reizen et Alexander Pirogov. Mikhailov avait chanté en juin dernier dans une production de Boris Godounov de l’Opéra Bastille à Paris sous la direction de Vladimir Jurowski.