Mozart, le «Ré mineur» et ses pianistes de légende

C’est avec le pianiste coréen Seong-Jin Cho que Yannick Nézet-Séguin poursuit son exploration mozartienne chez Deutsche Grammophon. Son nouveau disque nous permet de nous arrêter sur un concerto hors du commun et de parcourir la légende des grands interprètes mozartiens.

Wolfgang Amadeus ? Le ré mineurlui va si bien ! Le 20e Concerto, Köchel 466 que Yannick Nézet-Séguin et le lauréat du Concours Chopin 2015, Seong-Jin Cho, ont enregistré pour Deutsche Grammophon n’est pas un concerto comme les autres. Parmi les 27 concertos de Mozart, beaucoup ont des personnalités distinctes. Celle-ci est chargée en électricité.

Ce n’est pas un hasard si les premières mesures dirigées par Yannick Nézet-Séguin paraissent si haletantes. Ce n’est pas un hasard non plus si Beethoven écrivit des cadences (morceaux pour piano solo laissés à la libre inspiration des interprètes) à la fin des 1er et 3e mouvements de ce Concerto en ré mineur, dont le dramatisme préfigure ses propres compositions, notamment le 3e Concerto pour piano. Il ne fit cela pour aucun autre concerto de Mozart.

Une tonalité rare

C’est autour de 1785 que Mozart (1756-1791) commença à se confronter à la tonalité ré mineur. Dans le corpus des Quatuors dédiés à Haydn, celui en mineur, le K. 421, est en ré. Mais le choc étrange pour tout mélomane est une oeuvre de moins de six minutes qui conclut le disque de Seong-Jin Cho : la Fantaisie K. 397. On ne sait pas vraiment de quand elle date. Elle pourrait très bien être postérieure à la Fantaisie en ut mineur, K. 475.On sait seulement qu’elle est inachevée et fut publiée en 1804, après la mort de Mozart.

C’est dans cette Fantaisie K. 397, un concentré qui se termine dans un doux allegretto, qu’apparaît la force expressive de cette tonalité que Mozart réservera à son 20e Concerto,puis à deux oeuvres titanesques : Don Giovanni et le Requiem.

On peut donc associer la tonalité ré mineur au drame, mais aussi à l’inquiétude, voire à la terreur, à l’instabilité, c’est-à-dire à ce qui, philosophiquement, perturbe l’ordre cosmique. Est-ce pour cela que le Concerto en ré se distingue par une renversante originalité : la séparation entre soliste et orchestre ? En effet, le pianiste, lorsqu’il entre en scène, ne reprend rien de ce que l’orchestre a énoncé dans l’introduction du 1er mouvement. Pareillement dans le finale : le piano lance une idée, mais l’orchestre part sur un bouillonnement passionné. Autre moment saisissant : l’épisode central de la Romance, en mode mineur, incroyablement tourmenté.

Seong-Jin Cho donne de cette oeuvre une interprétation très serrée rythmiquement, plutôt vive de tempos. Conformément à la tendance actuelle, comme Till Fellner dans le 27e Concerto à Montréal récemment, Seong-Jin Cho ornemente élégamment le 2e mouvement sans perdre en concentration dramatique. Le pianiste coréen complète le programme avec les Sonates K. 281 et 322 et la Fantaisie K. 397 : jeu distingué et cristallin, pur et détaché. Il n’a pas tout à fait la poésie ni la maturité de son compatriote William Youn, 36 ans, auteur d’une remarquable intégrale des sonates chez Oehms, plus sensible aux ombres mozartiennes. À noter que William Youn donnera son premier concert au Québec, à Montréal, le 3 décembre, dans le cadre du Festival Bach.

Les ordres de Staline

La parution du disque franc et droit de Seong-Jin Cho et Yannick Nézet-Séguin nous donne, alors qu’on porte toujours prioritairement attention aux grands concertos virtuoses du répertoire, l’occasion d’évoquer l’histoire de ce grand concerto au disque et de brosser un portrait des pianistes qui ont marqué l’histoire de l’interprétation de la musique de Mozart.

Deux jalons sont posés dès les débuts du 20e Concerto de Mozart au disque, par deux artistes qui assument tous les rôles. L’un, Edwin Fischer, en 1933 à Londres, est un pianiste qui dirige. L’autre, Bruno Walter, à Vienne en 1937, est un chef qui joue du piano. L’histoire retiendra davantage le chef pour la beauté suave de son orchestre. Bruno Walter sera aussi longtemps une référence dans le Requiem.

La mozartienne « historique » la plus originale fut sans conteste la Russe Marina Yudina. Pendant les années de guerre, Staline l’entendit jouer un soir le 23e Concerto à la radioet exigea qu’on lui apporte le disque d’un enregistrement aussi parfait. Personne n’osa dire à Staline qu’il s’agissait d’un concert et que le disque n’existait pas ! De zélés commissaires allèrent donc réveiller Yudina à 3 h du matin pour la faire enregistrer la chose avec l’Orchestre d’État dirigé par Alexander Gauk.

Après la guerre, Yudina enregistra un autre concerto de Mozart, le Ré mineur évidemment, l’une des versions les plus subjectives et beethovéniennes, les assauts tempétueux s’arrimant avec des accélérations et ralentissements.

À l’opposé de Yudina, la pianiste qui a le plus marqué l’Occident dans l’après-guerre est un monument de tempérance et de tact : la voix de Clara Haskil (deux versions en studio pour Philips, une en mono, l’autre en stéréo) est celle d’une poétesse. Ce que nous disons là dans le Concerto en ré mineur a valeur de repères dans les autres concertos et les sonates de Mozart : les gentlemen et poètes Clifford Curzon (icône de Christian Blackshaw) et Ivan Moravec rejoignent Haskil sur le même terrain.

Par opposition, le trio de jeunes loups viennois de la fin des années 1950 — Friedrich Gulda, Alfred Brendel, Paul Badura-Skoda —, avec un Mozart aux sonorités plus « centrées » et au discours plus véloce, vont ouvrir la porte à l’orthodoxie musicologique de Cho et Nézet-Séguin, et même, s’agissant de Badura-Skoda, au recours aux instruments anciens.

Plus encore que Daniel Barenboïm ou Murray Perahia, l’artiste qui me semble synthétiser le meilleur de toutes les tendances est Mitsuko Uchida, notamment dans son enregistrement à Cleveland (Decca). Un pianiste et chef est pourtant allé plus loin que tout le monde : Christian Zacharias, dont la « touche » mozartienne n’est plus à vanter.

Adoptant comme le très méconnu enregistrement (EMI) d’André Previn l’idée d’injecter de la folie dans la cadence du 3e mouvement (Previn en fait un irrésistible jazz à la Mozart), Zacharias y insère les accords de Don Giovanni dans sa première version (EMI, avec David Zinman) comme dans sa plus récente (MDG), où il joue du piano en se dirigeant.

Seong-Jin Cho et Yannick Nézet-Séguin vous préparent à ne plus jamais écouter ce concerto distraitement. Pour élargir le spectre, tout dépendra de vos goûts et de votre appétit pour les découvertes historiques.

Mais 20e Concerto, Don Giovanni, Requiem : la trilogie est là !

Concerts de la semaine Helmchen. Très intéressante visite à l’OSM avec la venue du pianiste Martin Helmchen qui jouera le Concerto de Schumann jeudi et vendredi, sous la direction de Kent Nagano. La chose est d’autant plus passionnante que ce même Concerto sera interprété par Hélène Grimaud dans un mois au Métropolitain avec Yannick Nézet-Séguin. L’ouverture de Rosamunde de Schubert et la 7e Symphonie de Dvorák complètent le programme.



Jeudi 29 novembre à 10 h 30 et 20 h et vendredi 30 novembre à 19 h, Maison symphonique de Montréal.



Festival Bach. Luc Beauséjour samedi, Stéphane Tétreault dimanche à l’Oratoire, Mélisande McNabney et l’Ensemble Pallade Musica lundi, Julie Boulianne à l’église Saint-Jean-Baptiste mardi. Le pianiste Jeremy Denk dans les Variations Goldberg mercredi, le contre-ténor Jakub Józef Orliński jeudi, Valérie Milot et l’Ensemble Caprice ainsi que Mino Cinelu en trio vendredi sont les affiches de la seconde semaine du Festival Bach de Montréal.



À Montréal cette semaine.