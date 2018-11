Les sources, Vanessa Paradis

Et c’est l’acteur-écrivain d’époux Samuel Benchetrit qui s’y colle. Comme si ça allait de soi. Comme si le parcours de la chanteuse, depuis 1987 et Joe le taxi, était lié par définition à l’homme du moment, là un Pygmalion, là un mari, un compagnon, ou encore un collaborateur-vedette. De Frank Langolff à Gainsbourg, de Lenny Kravitz à Matthieu Chedid, d’Albin de la Simone à Benjamin Biolay, elle semble se fondre dans leurs univers comme l’actrice joue pour divers réalisateurs. Jusqu’à Johnny Depp qui se mêla de musique. À la fin, malgré des périodes fastes qui correspondent aux plus fructueuses alliances (avec les spectacles mémorables assortis), on ne sait pas trop qui est Vanessa Paradis. On ne le saura pas plus ici : les textes de Benchetrit, qui se veulent romantiques (Ces mots simples, flagrant exemple), glissent sur le corps et les mélodies faciles ne les retiennent pas. Les arrangements de cordes, sous-Melody Nelson dans le genre, n’arrangent rien. Dommage.



Écoutez Ces mots simples de Vanessa Paradis